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В семи районах Алтайского края до сих пор не возвели боенские пункты

В семи районах Алтайского края до сих пор не возвели боенские пункты

Фермерам приходится за много километров везти скот на убой или искать посредников, которые скупают животных живым весом значительно дешевле Предприятия по убою скота до сих пор отсутствуют в семи районах Алтайского края.

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