Военное обозрение

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Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства

Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства

Власти Болгарии допустили вероятность передачи Украине около 100 единиц бронированной техники советского производства.

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