Тоннели под Лас-Вегасом, построенные компанией Илона Маска, запущены в коммерческую эксплуатацию

В конце мая компания Илона Маска (Elon Musk) The Boring Company начала тестовую эксплуатацию тоннелей LVCC Loop, построенных под конференц-центром Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center), а со вчерашнего дня началась их коммерческая эксплуатация.
В конце мая компания Илона Маска (Elon Musk) The Boring Company начала тестовую эксплуатацию тоннелей LVCC Loop, построенных под конференц-центром Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center), а со вчерашнего дня началась их коммерческая эксплуатация.
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