Отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной организации учащихся.

07 февраля 2024 года в колледже прошло заседание Отчетно-выборного собрания первичной профсоюзной организации учащихся с приглашением гостей Гордон Лариса Леонидовна, заместителя председателя Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, Жуйкова Павла Анатольевича, председателя Могилёвской областной орг .
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