Учёные нашли останки гигантской змеи — её размеры поражают!

Примерно 60 миллионов лет назад на территории Южной Америки жила самая большая змея в истории Земли. Судя по находкам, она достигала 13-метровой длины и весила более тонны, поэтому ученые дали ей подходящее название — титанобоа (Titanoboa cerrejonensis).
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