Разрезанные связки, затворник-сын и чёрный список: как сложилась судьба певицы Татьяны Анциферовой

Её мягкий, завораживающий голос знала и любила вся страна. Именно Татьяна Анциферова исполняла вокальные партии в кинофильме «31 июня», пела шлягер «Узнай меня» и заставляла миллионы зрителей плакать под прощальную «До свиданья, Москва» на закрытии Олимпиады-80.
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