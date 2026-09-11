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Разрезанные связки, затворник-сын и чёрный список: как сложилась судьба певицы Татьяны Анциферовой

Разрезанные связки, затворник-сын и чёрный список: как сложилась судьба певицы Татьяны Анциферовой

Её мягкий, завораживающий голос знала и любила вся страна. Именно Татьяна Анциферова исполняла вокальные партии в кинофильме «31 июня», пела шлягер «Узнай меня» и заставляла миллионы зрителей плакать под прощальную «До свиданья, Москва» на закрытии Олимпиады-80.

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