Dropbox будет использовать технологии от Nvidia для своего ИИ

Dropbox планирует использовать AI Foundry NVIDIA для создания пользовательских моделей и улучшения работы со знаниями на основе искусственного интеллекта с помощью универсального инструмента поиска Dropbox Dash и Dropbox AI Сегодня Dropbox, Inc.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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