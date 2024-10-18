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Расчет "Гиацинта" уничтожил РСЗО, польского "Краба" и гаубицй М777 ВСУ

Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки "Запад" уничтожил в зоне спецоперации реактивную систему залпового огня "Град", польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, которые находились на вооружении ВСУ.

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