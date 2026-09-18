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Аргументы недели

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Губернатор Челябинской области проголосовал не выходя из кабинета

Губернатор Челябинской области проголосовал не выходя из кабинета

Сегодня стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ. В 8 утра 18 сентября стартовало трехдневное голосование.

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