Как фотографировались 150 лет назад: держатели для головы, прячущаяся мать и другие забытые приемы

В сороковые годы XIX века появились первые фотоателье. Это было только начало – вскоре любой человек, даже не имеющий возможности заказать портрет у художника, мог получить свое собственное изображение или фото своей семьи.
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