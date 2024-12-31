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Как фотографировались 150 лет назад: держатели для головы, прячущаяся мать и другие забытые приемы

Как фотографировались 150 лет назад: держатели для головы, прячущаяся мать и другие забытые приемы

В сороковые годы XIX века появились первые фотоателье. Это было только начало – вскоре любой человек, даже не имеющий возможности заказать портрет у художника, мог получить свое собственное изображение или фото своей семьи.

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