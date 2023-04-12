«Где деньги, Зин?»

Жители Крымского района Владимир Вакуленко и Павел Черкесов более десяти лет пытаются доказать незаконность возбужденного против них уголовного дела, привлечь к ответственности тех, кто неправомерно держал их под стражей, и обжаловать приговор, перечеркнувший их карьеру в полиции.