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«Где деньги, Зин?»

«Где деньги, Зин?»

Жители Крымского района Владимир Вакуленко и Павел Черкесов более десяти лет пытаются доказать незаконность возбужденного против них уголовного дела, привлечь к ответственности тех, кто неправомерно держал их под стражей, и обжаловать приговор, перечеркнувший их карьеру в полиции.

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