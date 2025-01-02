Влиятельная американская газета и цифровая медиакомпания The Hill, которую неофициально называют «газетой американского Конгресса», недавно поведала, что избранный президент США Дональд Трамп среди других внешнеполитических приоритетов имеет цель «сочетанием воинственных угроз и дружественных отношений» прервать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР».
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