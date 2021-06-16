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В Бурятию пришла третья волна коронавируса

В Бурятию пришла третья волна коронавируса

Эта ковидная волна протекает, похоже, тяжелее всех предыдущих. Медики обратились к населению с просьбой соблюдать меры профилактики, а власти завинчивают гайки и вводят новые ограничения.

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