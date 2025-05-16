Подведены итоги конкурса «Подвиги рыцаря Фторида в борьбе с кариесом»

Участники конкурса прислали нам очень много замечательных рисунков о подвигах рыцаря Фторида и его суперкоманды! Из всех работ экспертное жюри и зрители, голосовавшие на сайте, выбрали самые достойные! С работами всех 18 победителей конкурса можно ознакомиться на этой странице.