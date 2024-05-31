В подмосковной Балашихе прохожего убила молния

В подмосковном городе Балашиха человек погиб в результате попадания молнии, по этому факту организована проверка, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
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