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Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги Второй недели моды

Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги Второй недели моды

Известия/Дмитрий Коротаев Показы второй Московской недели моды посетили 60 тыс. зрителей, а онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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