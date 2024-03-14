Заммэра Москвы Сергунина подвела итоги Второй недели моды

Известия/Дмитрий Коротаев Показы второй Московской недели моды посетили 60 тыс. зрителей, а онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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