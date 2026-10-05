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Аргументы и Факты

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Зоопсихолог Сиротина объяснила, как выбрать кличку для питомца

Зоопсихолог Сиротина объяснила, как выбрать кличку для питомца

Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала «Москве 24», что кличка питомца должна быть короткой, легко произноситься и учитывать особенности восприятия звуков у кошек и собак.

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