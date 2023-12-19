Затерянные в сельве: Как живут люди ава — самый скрытный народ планеты

В бразильском штате Мараньян живет самое скрытное на земле племя, которое называет себя ава. Эти люди не контактируют с внешним миром, так этот мир, на протяжении нескольких столетий, был слишком жесток с ними.
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