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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Пари НН» о бюджете клуба: «Примерно 40% закрываем сами, но пока еще нуждаемся в поддержке региона» 

В минувшем сезоне нижегородцы заняли в Мир РПЛ 13-е место. В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге «Пари НН» превзошел тульский «Арсенал» (1:2, 2:0).

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