Французские школьники исполнили "Катюшу" на массовых протестах

Во Франции школьники поддержали протесты против проблем в образовании, исполнив адаптацию "Катюши". В Париже и Ангулеме демонстранты скандировали лозунги за всеобщую забастовку.
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Скажут - опять рука Москвы... А при чём тут французская цветная школота?