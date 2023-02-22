В России запустили испытания грузового БПЛА ТрАМП: перевозит 250 кг груза на расстояние в 600 км

Несколько дней назад, 17 февраля, информационное издание «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе страны сообщило, что российский транспортный беспилотный летательный аппарат «ТрАМП» уже официально тестируют.
Несколько дней назад, 17 февраля, информационное издание «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе страны сообщило, что российский транспортный беспилотный летательный аппарат «ТрАМП» уже официально тестируют.
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