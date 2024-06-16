https://irongamers.ru/sale/key/4382834 - ✨ MINECRAFT Java + Bedrock Edition ДЛЯ ПК Полу-автоматическая выдача! Это НЕ ПОДПИСКА! Это покупка игры на ВАШ АККАУНТ НАВСЕГДА! Приветствую в Koper Store! У нас ты сможешь получить Minecraft Java & Bedrock edition! ❤️ Кстати, как приятный бонус, вы получаете доступ к обоим изданиям игры Java и Bedrock edition Как это работает? После оплаты, вы переноситесь на сайт выдачи, там вы вводите токен от вашего аккаунта (инструкция по его получению прилагается, это не сложно), немного ждете, и система выдает вам игру на аккаунта, готово! Вы получаете Minecraft на аккаунт MICROSOFT/XBOX ❤️ Спасибо что выбираете нас! ВАЖНО!!! Скидки на Minecraft действуют до 23 июня! Если вы купили игру, и не ввели токен спустя 24 часа после покупки, мы совершим вам частичный возврат! При покупке вы соглашаетесь с данным условием! ВАЖНО!!! Данная услуга даёт доступ к игре только на пк! Возврат по причине "игра у меня уже есть на аккаунте" и "у меня родительский контроль, и игра не выдается", не производится! .