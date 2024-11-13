Ударное ядро на земле и в небе СВО Украинский боеприпас EFS-S-1.0kg, смонтированный на раме FPV-дрона Теория ядраКумулятивный боеприпас при всей своей эффективности — капризное устройство.
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Ударное ядро на земле и в небе СВО Украинский боеприпас EFS-S-1.0kg, смонтированный на раме FPV-дрона Теория ядраКумулятивный боеприпас при всей своей эффективности — капризное устройство.
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