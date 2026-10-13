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Регионы России

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Embark Studios запустила ограниченное тестирование PvE-модуса в ARC Raiders

Embark Studios запустила ограниченное тестирование PvE-модуса в ARC Raiders

Студия Embark Studios объявила о запуске ограниченного по времени тестирования переключателя PvE-матчинга в экшн-шутере ARC Raiders.

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