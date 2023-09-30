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Марио получил травму и был заменен на 9-й минуте матча с «Оренбургом», проходящем на единственном в РПЛ стадионе с искусственным газоном

Марио получил травму и был заменен на 9-й минуте матча с «Оренбургом», проходящем на единственном в РПЛ стадионе с искусственным газоном

В начале матча 10-го тура Мир РПЛ защитник петербуржцев получил повреждение после борьбы за мяч. Он не смог продолжить игру, на 9-й минуте вместо него вышел Алексей Сутормин.

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