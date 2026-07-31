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Девять лет скидки за «чрезмерную суровость»

Девять лет скидки за «чрезмерную суровость»

29 июля 2026 года Второй западный окружной военный суд принял решение, от которого у любого, кто хоть немного следит за тем, что происходит в стране, должно было случиться если не несварение, то как минимум желание перечитать Уголовный кодекс.

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