Представлена мощная и дорогая Lada Vesta Sportline

Версия Sportline уже через месяц пополнит семейство Vesta NG — «спортивное» исполнение с новым обвесом, уменьшенным дорожным просветом и 118-сильным мотором отличается от прочих версий еще и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами.
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