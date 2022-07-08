Аргументы недели

98 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Еще один проявился, наконец то Польша в лице Валенсы вновь озвучили свои мечты и их хозяев.Бывший президент ...
  • Gaikaa Gaikaa
    у экс-президента ,вероятно,наблюдается та же болезнь, что и у амер. президента. впадает в старческие мечты ,деменция ...Бывший президент ...
  • Олег Кондратьев
    Сука чухонская!Клинцевич: таких ...

Зеленский отверг возможность территориальных уступок Украины в пользу РФ

Зеленский отверг возможность территориальных уступок Украины в пользу РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями американских средств массовой информации заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки в пользу России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх