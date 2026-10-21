"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", – сказал Юрий Ушаков ИС "Вести", отвечая на вопрос о перспективах урегулирования, передает РИА Новости.
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