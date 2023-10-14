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Названа суточная доза кофе, которую не стоит превышать

Названа суточная доза кофе, которую не стоит превышать

Британский диетолог Майкл Мосли назвал максимальную суточную дозу кофе, которая не навредит здоровью.

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