В СВАО заработала почта Деда Мороза

В Москве начала работу новогодняя почта. Ящики для отправки писем Деду Морозу по традиции установили в зелёных зонах: в Бабушкинском и Лианозовском парках, в сквере по Олонецкому проезду и у Джамгаровского пруда, в усадьбе Алтуфьево и этнографической деревне «Бибирево».
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