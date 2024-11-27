ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
ГЛАВНАЯНОВОСТИЗВЕЗДЫПРОИСШЕСТВИЯРЕТРО-ФОТОАРХИВ ГАЗЕТСПЕЦПРОЕКТЫРАЙОНЫ СВАО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Как тараканы плодятся попы ! Общество шагает в пропасть , к краху ...? Торгаши .... , паразиты ..... к хороше...Храм на Берёзовой...
  • Эльдар Алиев
    👍👍👍Марафон трудоустр...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    В то время когда по усраине идет мракобкосие и снос православных храмов в России возрождают православие и строят новы...На Дмитровском шо...

В СВАО заработала почта Деда Мороза

В СВАО заработала почта Деда Мороза

В Москве начала работу новогодняя почта. Ящики для отправки писем Деду Морозу по традиции установили в зелёных зонах: в Бабушкинском и Лианозовском парках, в сквере по Олонецкому проезду и у Джамгаровского пруда, в усадьбе Алтуфьево и этнографической деревне «Бибирево».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх