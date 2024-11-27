В СВАО заработала почта Деда Мороза

В Москве начала работу новогодняя почта. Ящики для отправки писем Деду Морозу по традиции установили в зелёных зонах: в Бабушкинском и Лианозовском парках, в сквере по Олонецкому проезду и у Джамгаровского пруда, в усадьбе Алтуфьево и этнографической деревне «Бибирево».