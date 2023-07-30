Готовец о гражданстве РФ для Менелла: «Поздравили всей командой. Теперь называем его Менеленым»

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». – Вы с кем в паре сейчас катаетесь? – С Бреннаном Менеллом.
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