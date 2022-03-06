Российская газета

17 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Очень уважаю Бориса Громова. Но, к сожалению, те, к кому он обращается, превращены в зомби, начиная с Кравчука и зака...Обращение генерал...
  • Ирина Бачурина
    Они и не выполнят , им это не нужно!!! (Минобороны РФ: Ук...
  • Tamara Kukushkina
    Обокрали все квартиры и обгадили.Власти ДНР: В Мар...

Великий пост: как его провести правильно и зачем это нужно

Великий пост: как его провести правильно и зачем это нужно

Но почему обычно приветливые, доброжелательные люди в пост превращаются в фурий и церберов, достоверно знающих, что если ты, в отличие от них, не постишься, то тебе точно гореть тебе в аду? Как сделать, чтобы Великий пост принёс пользу душе? А здоровью? Только пользу, а не малокровие, усталость, обмороки? Стоит ли следовать публикуемым в Сети "Меню по дням в Великий пост"? И что с интернетом, зачем на все дни Великого поста нужно отказаться от соцсетей или хотя бы не участвовать в выяснениях там истины? Почему на телевизор наложено табу? А секс, интим, как тут с воздержанием? И куда девать мужа, если ты решила поститься, а он ни в какую и требует мяса, любви, внимания? Будем разбираться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх