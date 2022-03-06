Великий пост: как его провести правильно и зачем это нужно

Но почему обычно приветливые, доброжелательные люди в пост превращаются в фурий и церберов, достоверно знающих, что если ты, в отличие от них, не постишься, то тебе точно гореть тебе в аду? Как сделать, чтобы Великий пост принёс пользу душе? А здоровью? Только пользу, а не малокровие, усталость, обмороки? Стоит ли следовать публикуемым в Сети "Меню по дням в Великий пост"? И что с интернетом, зачем на все дни Великого поста нужно отказаться от соцсетей или хотя бы не участвовать в выяснениях там истины? Почему на телевизор наложено табу? А секс, интим, как тут с воздержанием? И куда девать мужа, если ты решила поститься, а он ни в какую и требует мяса, любви, внимания? Будем разбираться.