Часть отеля Four Seasons и галерею "Модный сезон" могут передать государству

Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании в Охотном ряду в Москве.
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