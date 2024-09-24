БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад до сих пор делит ворованную «шкуру русского медведя»

Запад до сих пор делит ворованную «шкуру русского медведя»

Америка переваливает на Европу бремя поддержки киевского режима Ещё в конце февраля 2022 года коллективный Запад заморозил валютные резервы Российской Федерации на сумму, равную примерно 300 млрд долларов (по другим источникам – 300 млрд евро).

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