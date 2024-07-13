ЧЕ-2024. Юноши (U20). Германия – Италия, Греция сыграет с Сербией и другие матчи

Германия против Италии, Греция сыграет с Сербией. Чемпионат Европы Юноши (U20) Гдыня, Польша Групповой этап Группа A Франция – Польша 13 июля.
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