Xiaomi порадовала поклонников новой моделью умных часов — Xiaomi Watch S3. © Xiaomi Эта стильная новинка оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 600 нит.
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