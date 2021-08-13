Любопытно, однако

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Не слушайте западные сказки и НИКОГДА не допускайте к власти мандел

Не слушайте западные сказки и НИКОГДА не допускайте к власти мандел

Школа экзорцистов Просматриваю календарь, дабы случайно день взятия Бастилии впустую не прошёл (с) ))).

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абрам вербин
Не все умеют быть нормальными и умными. Даже арестанты и начальники стран.
Nikolay Stepanov
Ну, российскому манделе на днях ещё три года припаяли...
Ночной кошмар
Точно что ли?
vi vi
Интересно. Но, не понятно. Платошкин и Грудинин, это манделлы или анти м?
Владимир Соловьев
А что без посторонней помощи вам не разобраться? вроде взрослый человек, наверное даже с высшим образованием
vi vi
Вот вы точно с высшим. Прочитайте, что написали?
Владимир Соловьев
Над понять, никогда, ни в какие времена, ни в одной стране, ни один диктатор не правил единолично, это все сказки для дурачков. Особенно в 18-21 веках империи навязывают свою политику всех остальным. Меняют президентов, правительства. Раньше это было две страны США и СССР, сегодня этим занимается только США и только в своих интересах, но даже не в интересах всех гражданах, а только в интересах олигархов, миллиардеров. Как-то так. Склонять же личности в наше-то время, просто глупо
Loxxx
Вообще то Мандела умер в 1980. Все прогрессивное человечество скорбело. Каким бесом он воскрес в 1994 загадка.
Леонид Попивняк
....)))))) он умер в 2013-ом в возрасте 95-ти лет....)))))))
Loxxx
В СССР была такая хрень политинформация. На работе меня, оч. взрослого человека, припахали ее гундеть. Хорошо помню "Кровавый режим апартеида замучил пламенного борца....."
Леонид Попивняк
......"пламенный борец" вышел на свободу и жестоко отомстил развалив ЮАР в хлам........
testorr
А еще была Анжела Дэвис)))) Только СССР кричал - свободу пиндосской нигре))) И все...Нет Анжелы, нет СССР - а пиндостан и нынче там)))
Ole Ole
Берлинская печенька стала плесневелой и токсичной, её даже свои выплюнули 😉
Ночной кошмар
Loxxx, Мандела умер 5 декабря 2013 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD

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