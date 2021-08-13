Не слушайте западные сказки и НИКОГДА не допускайте к власти мандел

Любопытно, однакоПолитикаНе слушайте западные сказки и НИКОГДА не допускайте к власти мандел Школа экзорцистов Просматриваю календарь, дабы случайно день взятия Бастилии впустую не прошёл (с) ))).Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинНе все умеют быть нормальными и умными. Даже арестанты и начальники стран.Nikolay StepanovНу, российскому манделе на днях ещё три года припаяли...Ночной кошмарТочно что ли?vi viИнтересно. Но, не понятно. Платошкин и Грудинин, это манделлы или анти м?Владимир СоловьевА что без посторонней помощи вам не разобраться? вроде взрослый человек, наверное даже с высшим образованиемvi viВот вы точно с высшим. Прочитайте, что написали?Владимир СоловьевНад понять, никогда, ни в какие времена, ни в одной стране, ни один диктатор не правил единолично, это все сказки для дурачков. Особенно в 18-21 веках империи навязывают свою политику всех остальным. Меняют президентов, правительства. Раньше это было две страны США и СССР, сегодня этим занимается только США и только в своих интересах, но даже не в интересах всех гражданах, а только в интересах олигархов, миллиардеров. Как-то так. Склонять же личности в наше-то время, просто глупоLoxxxВообще то Мандела умер в 1980. Все прогрессивное человечество скорбело. Каким бесом он воскрес в 1994 загадка.Леонид Попивняк....)))))) он умер в 2013-ом в возрасте 95-ти лет....)))))))LoxxxВ СССР была такая хрень политинформация. На работе меня, оч. взрослого человека, припахали ее гундеть. Хорошо помню "Кровавый режим апартеида замучил пламенного борца....."Леонид Попивняк......"пламенный борец" вышел на свободу и жестоко отомстил развалив ЮАР в хлам........TtestorrА еще была Анжела Дэвис)))) Только СССР кричал - свободу пиндосской нигре))) И все...Нет Анжелы, нет СССР - а пиндостан и нынче там)))Ole OleБерлинская печенька стала плесневелой и токсичной, её даже свои выплюнули 😉Ночной кошмарLoxxx, Мандела умер 5 декабря 2013 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BDКомментировать
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