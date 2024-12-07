Российские пенсионеры получат в конце декабря проиндексированную пенсию

С 1 января 2025 года пенсионерам повысят соцвыплаты на 7,3%. Однако некоторые смогут получить проиндексированную пенсию уже в декабре, рассказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
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