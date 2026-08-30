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Татар-информ

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Патриотические песни, профориентация и новые браки: у «Чаши» - концерт ко Дню РТ

Патриотические песни, профориентация и новые браки: у «Чаши» - концерт ко Дню РТ

Большой праздничный концерт ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани проходит у центра семьи «Казан».

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