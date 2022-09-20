РВ: Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала вещи своими именами словами «Мы воюем!»

Глава немецкого МИД Анналена Бербок назвала все своими именами. «Wir sind in einem Krieg» - даже не зная немецкого языка, можно вычленить из генетической памяти звуки шагов немецких сапог, а также учуять дым горящих населенных пунктов во время ВОв.