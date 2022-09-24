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Перед смертью Сергей Пускепалис начал сниматься в военном фильме Игоря Угольникова

Перед смертью Сергей Пускепалис начал сниматься в военном фильме Игоря Угольникова

Незадолго до смерти актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис начал съемки в новом фильме о Великой Отечественной войне.

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