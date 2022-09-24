Перед смертью Сергей Пускепалис начал сниматься в военном фильме Игоря Угольникова

Незадолго до смерти актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис начал съемки в новом фильме о Великой Отечественной войне.
Популярные статьи
- Совет Федерации мгновенно утвердит вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
- За глумление над георгиевской лентой ответят рублем и лишением свободы - закон РФ
- Бойцов Народных милиций ДНР и ЛНР, а также добровольцев уравняют в правах и гарантиях с военнослужащими Армии России - президент Путин
Свежие комментарии