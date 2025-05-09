НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Джейлен Брансон – первый игрок, который дважды набирал больше 83 очков в 4-х четвертях за первые 8 матчей плей-офф

Джейлен Брансон стал первым игроком в эпоху детализированной статистики НБА (ведется с 1997 года), который набрал не менее 83 очков в четвертых четвертях за первые 8 матчей в двух разных плей-офф (в 2024-м и 2025-м).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх