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Регион 29

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В Вилегодском суде у 18-летнего посетителя нашли автоматический нож

В Вилегодском суде у 18-летнего посетителя нашли автоматический нож

Молодой человек пришёл за постановлением по делу об отказе от медосвидетельствования и перед досмотром заявил, что запрещённых предметов у него нет.

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