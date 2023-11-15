Гороскоп на 15 ноября: что принесет день знакам зодиака

Гороскоп на 15 ноября: что принесет день знакам зодиакаастрология_15Самых заметных успехов сегодня добьются те, кто ставит перед собой реальные цели, не строит иллюзий и старается избегать неоправданного риска.
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