Мьянма: Власти временно приостановили все полеты в международном аэропорту Мандалай (MDL/VYMD) в регионе Мандалай во второй половине дня 10 сентября из-за атак беспилотников Народных сил обороны (PDF) и других групп ополченцев, нацеленных на соседнюю авиабазу Тада У.