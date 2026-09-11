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Контрафронт

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Мьянма: Власти временно приостановили все полеты в международном аэропорту Мандалай (MDL/VYMD) в...

Мьянма: Власти временно приостановили все полеты в международном аэропорту Мандалай (MDL/VYMD) в регионе Мандалай во второй половине дня 10 сентября из-за атак беспилотников Народных сил обороны (PDF) и других групп ополченцев, нацеленных на соседнюю авиабазу Тада У.

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