Мьянма: Власти временно приостановили все полеты в международном аэропорту Мандалай (MDL/VYMD) в регионе Мандалай во второй половине дня 10 сентября из-за атак беспилотников Народных сил обороны (PDF) и других групп ополченцев, нацеленных на соседнюю авиабазу Тада У.
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