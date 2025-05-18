Каким знакам стоит поберечь здоровье в мае — болезнь придет, откуда не ждали

Укрепляйте иммунитет! Гороскоп 123RF/legion-media.ruМай — идеальное время для физической активности. Теплые дни располагают к длительным прогулкам, тренировкам на свежем воздухе и внедрению полезных привычек.
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