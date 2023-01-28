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Царукян вызвал Чендлера на бой: «Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА»

Боец легкого веса UFC Арман Царукян обратился к Майклу Чендлеру. «Эй, пришло время защитить свое место в рейтинге! Самый низкий IQ в дивизионе против нового поколения ММА.

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