«Переможный план» Зеленского: начало конца Путь усиления Украины?Перед тем как критиковать план Зеленского, о котором сейчас говорят из каждого утюга, необходимо понимать две вещи.
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«Переможный план» Зеленского: начало конца Путь усиления Украины?Перед тем как критиковать план Зеленского, о котором сейчас говорят из каждого утюга, необходимо понимать две вещи.
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