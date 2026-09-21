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Татар-информ

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Выборы-2026 в Татарстане: высокая явка и предварительные итоги голосования

Выборы-2026 в Татарстане: высокая явка и предварительные итоги голосования

Завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму девятого созыва. В нее изберут 450 депутатов: по 225 по партийным спискам и одномандатным округам.

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